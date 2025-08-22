در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی در شهرستان ایرانشهر پنج نفر از نیرو‌های انتظامی کشور به شهادت رسیدند..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اطلاع رسانی پلیس روز جمعه اعلام کرد: عوامل تروریستی امروز با حمله مسلحانه به ۲ واحد گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر، پنج تن از خادمان نظم و امنیت کشور را به شهادت رساندند.

بر اساس این گزارش، این حمله در محدوده پاسگاه دامن از توابع شهرستان ایرانشهر رخ داد و مهاجمان پس از ارتکاب این جنایت از محل متواری شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این اقدام تروریستی در دستور کار نیرو‌های امنیتی و انتظامی قرار گرفته است و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

طبق گزارش پایگاه خبری پلیس، اسامی شهدای این حمله تروریستی شامل استوار یکم محمدرضا رحیمی اهل زابل، گروهبان‌یکم محمد نوروزی اهل تربت، استوار دوم حسن تولی اهل گلستان، سرباز هادی رویایی اهل کرمان و سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل است.