پخش زنده
امروز: -
منابع خبری از حمله پهپادی یمن به سرزمینهای اشغالی فلسطین خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از الجزیره، منابع صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب سرزمینهای اشغالی در پی حمله پهپادی خبر دادند.
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که پدافند هوایی این رژیم تلاش زیادی برای مقابله با این پهپاد کرده است.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این پهپاد که وارد جنوب سرزمینهای اشغالی شده است از خاک یمن پرتاب شده است.
منابع خبری مدعی شدند که پدافند هوایی رژیم صهیونیستی با شلیک تعدادی موشک توانسته است با این پهپاد در اطراف غزه مقابله کند.
اخیرا نیز یک فروند موشک بالستیک از یمن به سمت اراضی اشغالی شلیک شد.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد در پی شلیک این موشک بالستیک، آژیر هشدار در ۲۷۰ نقطه از اراضی اشغالی از جمله شهرهای تل آویو و قدس اشغالی فعال شده است.
برخی دیگر از منابع عبری گزارش دادند پس از اعلام حمله موشکی یمن، فعالیت فرودگاه بنگوریون در تلآویو متوقف شده است.