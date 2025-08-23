ئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: برنامه‌های هفته همدان با رویکرد برجسته سازی هویت تاریخی شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمود رجبی با اشاره به فرارسیدن هفته همدان، بیان کرد: برنامه‌های هفته همدان با رویکرد برجسته سازی هویت تاریخی شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها شامل جشن روز همدان در میدان امام خمینی (ره)، شش ویژه‌برنامه همدان‌گردی با محوریت تاریخ، فرهنگ، ادیان، طبیعت، بازار، مشاهیر و تنوع زیستی، کارگاه همگام با الوند، فضاسازی شهری با مفاخر و بزرگان همدان، برگزاری هفته فیلم مستند همدان با نمایش آثار تولیدشده درباره تاریخ و تمدن این شهر است.

رئیس سازمان فرهنگی همدان همچنین از بازگشایی سایت موزه میدان امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: راهنمایان گردشگری در این موزه مستقر خواهند شد تا روایتگر بخشی از هویت و شکوه همدان برای بازدیدکنندگان باشند.

وی افزود: از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در هفته همدان می‌توان به جشنواره عکس همدان از نگاه کودکان، نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در میدان باباطاهر و افتتاحیه ورزش شهروندی اشاره کرد.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این برنامه‌ها افزود: با همراهی مردم و فعالان فرهنگی و گردشگری، هفته همدان به جشنی پرشور و درخور شأن این شهر تاریخی تبدیل خواهد شد.