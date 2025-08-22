به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ملاحی گفت: انتظار داریم بارش‌ها به‌صورت رگبار پراکنده همراه با وزش باد باشد. وزش باد موقت و وقوع پدیده گرد و خاک در نواحی مستعد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با خروج سامانه بارشی از فردا، جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد شد. آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش دما نیز ادامه خواهد داشت. این شرایط پایدار جوی تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد یافت.

به گفته ملاحی، دریای خزر در سواحل استان برای امروز و فردا مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.