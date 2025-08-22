به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این هشتمین نشست ستاد مدیریت بحران در دوره فعلی مدیریت شهری است، اظهار کرد: در این جلسه از ۱۲ مصوبه پیش‌بینی‌شده، دو مورد برای بررسی مجدد هدف‌گذاری شد و مقرر گردید ۱۰ مصوبه نهایی، ظرف ۱۰ روز آینده برای اجرا ابلاغ شود.

شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد مصوبات هفت جلسه پیشین این ستاد یا اجرایی شده و یا در حال اجراست، این امر را نشانه همت و همکاری مؤثر دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: این همکاری‌ها منجر به نتیجه‌بخش شدن مصوبات می‌شود.