مسجد وکیل شیراز فراتر از یک بنای مذهبی، نمادی از هویت فرهنگی و تاریخی ایران بوده که در سال ۱۳۱۱ با شماره ۱۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از مرمت و بازسازی مسجد تاریخی وکیل خبر داد.

صادق زارع افزود: مسجد تاریخی وکیل وسعت زیادی دارد. ساماندهی و کف‌سازی، مرمت و ساماندهی کف فرش مسجد در قسمت مرکزی و حیاط خلوت شمال شرق این بنا، از جمله اقدامات مهمی بود که به صورت کامل توسط اداره کل میراث فرهنگی انجام شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: همچنین، مرمت کاشی‌ها یک دوره توسط این اداره کل صورت گرفته و زیرساخت‌های تأسیساتی مسجد وکیل ایجاد شده است.

زارع با اشاره به برنامه‌های سال جاری افزود: بخشی از اعتبارات که حدوداً ۳ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت است به مسجد وکیل تعلق گرفته و ۴۰۰ میلیون تومان هم اعتبار ملی در نظر گرفته شده که در مجموع ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود.

وی گفت: طبق تفکیکی که انجام دادیم و با توجه به اولویت‌بندی و اعتبارات در نظر گرفته شده برای جذب اعتبارات پایان سال مالی، ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی به مرمت و احیای بخش گاوچاه مسجد اختصاص یافته است که به زودی پیمانکار آن انتخاب و کار آغاز می‌شود.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: سه میلیارد تومان اعتبار نیز برای استحکام بخشی و سردر ورودی در نظر گرفته شده است که طی طرحی که در سال‌های قبل توسط اداره کل میراث فرهنگی تهیه شده، انجام خواهد شد.

مسجد وکیل شیراز یکی از باشکوه‌ترین و ارزشمندترین آثار معماری دوره زندیه است که در شهر شیراز جای گرفته است. این مسجد تاریخی که به دستور کریم خان زند در سال ۱۱۸۷ هجری قمری ساخته شد، نمونه‌ای بی‌نظیر از هنر معماری ایرانی-اسلامی را به نمایش می‌گذارد.