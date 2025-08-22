به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی فراجا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در شهرستان ایرانشهر، خصمانه، ناجوانمردانه و کوردلانه بود، این فاجعه دردناک تروریستی که منجر به شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه پنج تن از مدافعان امنیت کشور عزیزمان گردید موجب تاسف و تاثر عمیق همگان و هر انسان آزاده‌ای گردید.

جنایتکاران و تروریست‌های مزدور که نمی‌توانند انسجام و اتحاد ملت شریف ایران اسلامی و عظمت و بزرگی آنان را ببینند، باردیگر با حرکت پلید و ناجوانمردانه خود در به شهادت رساندن حافظان امنیت کشور اسلامی، خوی شیطانی خود را به نمایش گذاشتند.

سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با محکومیت شدید این اقدامات خصمانه، این اتفاق غم بار را به محضر رهبر معظم انقلاب، مردم شریف و شهید پرور ایران اسلامی، به خصوص خانواده‌های معظم و معزز شهدای این اقدام تروریستی و همسنگران شهدا در انتظامی کشور، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای شهدای عزیز علو درجات و همجواری با سرور و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل مسئلت می‌نماید؛ و اطمینان داده می‌شود عاملان این جنایت، به سزای عمل بزدلانه خود خواهند رسید.