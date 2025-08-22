\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06f3 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0646\u0642\u0634 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0627\u0645\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648\u06cc\u06a9\u0631\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0\n