به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان درباره برنامه‌های سفر «زهرا بهروزآذر» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به استان کرمان گفت: در این سفر، طرحهای شرکت توزیع برق شمال کرمان ،کارخانه آریاماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند ، واحد‌های مسکن مددجویی در چترود همزمان با ۱۳ شهرستان دیگر استان و طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به بهره‌برداری خواهد رسید

محمد علی طالبی افزود: نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و بانوان شاخص شهر کرمان نیز از دیگر برنامه‌های خانم زهرا بهروزآذر در این سفر است.