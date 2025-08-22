پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده فرداشنبه اول شهریور برای افتتاح طرحهای هفته دولتبه کرمان سفر میکند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان درباره برنامههای سفر «زهرا بهروزآذر» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به استان کرمان گفت: در این سفر، طرحهای شرکت توزیع برق شمال کرمان ،کارخانه آریاماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند ، واحدهای مسکن مددجویی در چترود همزمان با ۱۳ شهرستان دیگر استان و طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به بهرهبرداری خواهد رسید
محمد علی طالبی افزود: نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و بانوان شاخص شهر کرمان نیز از دیگر برنامههای خانم زهرا بهروزآذر در این سفر است.