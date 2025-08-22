قله دماوند همچنان خاموش
شواهدی بر فعالیت آتشفشانی قله دماوند وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
تصویری از قله دماوند امروز در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد گاز یا بخار از این قله به آسمان متصاعد شده است.
محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران با ارسال فیلمی به خبرگزاری صدا و سیما
گفت: هیچ شواهدی مبنی بر فعالیت آتشفشانی قله دماوند امروز دیده نشده است و مشخص نیست تصویری که در فضای مجازی منتشر شده مربوط به چه بازه زمانی است.
سالهای گذشته نیز تصویری مشابه در فضای مجازی منشر شده بود و همان زمان نیز کارشناسان گفته بودند گازهای مختلفی همواره از دماوند خارج میشود؛ از جمله گازهای فرومرولیک و گازهای گوگردی و بخار آب نیز می تواند همراه این گازها از دهانه کوه بیرون بیاید
قله دماوند آتشفشانی خاموش محسوب میشود و گازها و بخارات طبیعی که از آن خارج میشوند، نشانه فعالیتهای داخلی است نه فوران مواد مذاب و این فعالیتها شامل خروج گازهای گوگردی، بخار آب و گاز کربنیک از طریق حفرههایی به نام «فومرول» است که به طور مداوم رصد میشود.