قله دماوند آتشفشانی خاموش محسوب می‌شود و گاز‌ها و بخارات طبیعی که از آن خارج می‌شوند، نشانه فعالیت‌های داخلی است نه فوران مواد مذاب و این فعالیت‌ها شامل خروج گاز‌های گوگردی، بخار آب و گاز کربنیک از طریق حفره‌هایی به نام «فومرول» است که به طور مداوم رصد می‌شود.

محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران با ارسال فیلمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: هیچ شواهدی مبنی بر فعالیت آتشفشانی قله دماوند امروز دیده نشده است و مشخص نیست تصویری که در فضای مجازی منتشر شده مربوط به چه بازه زمانی است.سالهای گذشته نیز تصویری مشابه در فضای مجازی منشر شده بود و همان زمان نیز کارشناسان گفته بودند گاز‌های مختلفی همواره از دماوند خارج می‌شود؛ از جمله گاز‌های فرومرولیک و گاز‌های گوگردی و بخار آب نیز می تواند همراه این گاز‌ها از دهانه کوه بیرون بیاید