بیش از ۳۰۰ هزار زائر پیاده ویژه دهه پایانی صفر از شهرستان‌ های مختلف کشور و خراسان‌ رضوی تا کنون وارد مشهد شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار زائر پیاده وارد مشهد شده‌ اند و پیش بینی می شود تا ظهر روز شهادت بیش از نیم میلیون زائر پیاده به مشهد مشرف شوند.

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما افزود: مشهدالرضا امسال در ایام پایانی دهه صفر از ۷۲ شهر کشور میزبان زائران پیاده است و ۱۴ استان نیز در مشهد ایستگاه صلواتی برپا کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت ۳۸۵ ایستگاه صلواتی در مبادی ورودی مشهد، ادامه داد: ایستگاههای صلواتی مشغول خدمت رسانی به انبوه زائران پیاده رضوی هستند و ۴۰ ایستگاه صلواتی نیز تا فردا به ایستگاههای فعلی اضافه می شود.

رضایی گفت: تا کنون ۸۰ هزار زائر پیاده که از قبل محل اسکان خود را پیش بینی نکرده بودند در مشهد اسکان داده شده اند.