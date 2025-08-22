پخش زنده
سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس با اشاره به نشست امروز ایران و آژانس در وین، از پیشرفت در گفتوگوها خبر داد و گفت: قرار شد گفتوگوها برای تدوین شیوهنامه ترتیبات تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین نشست ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از حمله رژیم صهیونی و آمریکا به تأسیسات هستهای امروز ۳۱ مرداد در وین برگزار شد.
رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تمین رابطه اعلام کرد: در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران، هیئت جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) ۳۱ مرداد با (ماسیمو آپارو) معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرد.
نجفی همچنین امروز گفت: در نشست امروز، طرفین ضمن ادامه مباحث مطروحه در تهران، درباره چگونگی تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنایت به وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و در چارجوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر کرده و شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبیین شد.
نماینده ایران در آژانس با بیان اینکه طرفین در این دور از گفتوگوها پیشرفت داشتند، یادآور شد: قرار شد گفتوگوها برای تدوین شیوهنامه ترتیبات تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.