معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی جزئیات اعزام به خدمت مشمولان پایه خدمتی شهریور ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سرهنگ اکبر مردی گفت: مشمولانی که دارای برگ اعزام به خدمت به تاریخ یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ می‌باشند به صورت انفرادی (خود معرف) از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ فرصت دارند با رعایت ضوابط بهداشتی و با به همراه داشتن وسایل شخصی در مرکز آموزشی قید شده در برگ معرفی نامه اخذ شده از دفاتر پلیس+۱۰ حضور یابند و نیازی به حضور آنها در معاونت وظیفه عمومی استان آذربایجان شرقی نمی‌باشد.

وی افزود:مشمولان از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.