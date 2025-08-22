معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی جزئیات اعزام به خدمت مشمولان پایه خدمتی شهریور ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبر مردی گفت: مشمولانی که دارای برگ اعزام به خدمت به تاریخ یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ میباشند به صورت انفرادی (خود معرف) از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ فرصت دارند با رعایت ضوابط بهداشتی و با به همراه داشتن وسایل شخصی در مرکز آموزشی قید شده در برگ معرفی نامه اخذ شده از دفاتر پلیس+۱۰ حضور یابند و نیازی به حضور آنها در معاونت وظیفه عمومی استان آذربایجان شرقی نمیباشد.
وی افزود:مشمولان از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.