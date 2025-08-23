به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه گفت: آتش‌سوزی کوه شره منطقه دشمن‌زیاری از ساعت ابتدایی بامداد امروز جمعه آغاز و همان دیشب مهار شد.

علی کریمی افزود: به دلیل وزش باد، این آتش‌سوزی ساعت ۱۰ صبح امروز دوباره شعله‌ور شد که با توجه به حضور نیرو‌های منابع طبیعی چاروسا و دیشموک در عرصه حریق، پس از گذشت ۶ ساعت تلاش نیرو‌ها سرانجام در ساعت ۴ بعدازظهر برای دومین بار آتش‌سوزی مهار و منطقه به‌طور کامل پایش شد.

کریمی با بیان اینکه به دلیل وزش باد برای سومین بار حریق در فاصله ۴ کیلومتری از محل قبلی، دوباره شعله‌ور شد، عنوان کرد: نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان با همکاری نیرو‌های منابع طبیعی چاروسا و دیشموک به منطقه حریق اعزام شدند و خوشبختانه حریق برای بار سوم مهار شد و جهت پایش کامل منطقه نیرو‌ها همچنان در منطقه حضور دارند و در این آتش‌سوزی حدود ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی و مراتع منطقه دشمن‌زیاری طعمه حریق شد.

رئیس اداره منابع طبیعی کهگیلویه با اشاره به درخواست نیرو از مرکز استان، گفت: برای مهار حریق ۴ گروه از مرکز استان درخواست کردیم که این نیرو‌ها از مسیر پی‌انجیر در حال پایش منطقه هستند.