رئیس جمهور در پیامی درخشش افتخارآمیز تیم ملی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی برای دومین سال پیاپی، را به همه مردم ایران، به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور تبریک گفت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
درخشش افتخارآمیز تیم ملی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی برای دومین سال پیاپی، بار دیگر دانش، پشتکار و همت بلند جوانان کشورمان را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت و موجب مباهات و سرافرازی آحاد ملت ایران شد.
این پیروزی امیدبخش که حاصل تلاش شبانهروزی جوانان نخبه و آیندهساز این مرز و بوم است، گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصهای که اراده کند، میتواند بدرخشد و پرچم پرافتخار ایران را بر بالاترین قلههای پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد.
بیتردید این موفقیت ارزشمند حاصل زحمات بیشائبه خانوادههای فهیم این دانشآموزان، مربیان پرتلاش و تمامی دستاندرکاران عرصه تعلیم و تربیت است که با تعهد و احساس مسئولیت، بسترهای رشد و شکوفایی را فراهم نمودهاند. دولت وفاق ملی با باور به توانمندیهای فرزندان کشورمان، در حمایت از استعدادهای درخشان و تبدیل ایران به قطب علم و فناوری منطقه عزمی جدی داشته و اهتمام خواهد ورزید.
اینجانب این پیروزی را به همه مردم ایران، به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم موفقیت این عزیزان را خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران