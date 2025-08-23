به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاسپار والد کامپ، وزیر امور خارجه هلند جمعه شب از سمت خود استعفا کرد.

این تصمیم پس از بروز جدل در نشست دولت درباره اعمال تحریم‌های احتمالی علیه اسرائیل اتخاذ شد.

والدکامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که در جایگاهی نیستم که بتوانم اقدامات مهم و بیشتری را برای فشار بر اسرائیل اجرا کنم.

وزیر امور خارجه هلند روز پنجشنبه از تمایل خود برای اعمال تدابیر تازه علیه اسرائیل سخن گفته بود.

پیش‌تر نیز دولت هلند در ژوئیه گذشته ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، وزیران تندرو امنیت داخلی و وزیر دارایی را «اشخاص نامطلوب» اعلام کرده بود.

همچنین هلند از جمله ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک، تصویب طرحی بزرگ برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی را «غیرقابل قبول و مغایر با حقوق بین‌الملل» دانست.

به گفته والدکامپ، پیشنهاد‌های او برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل «به طور جدی مورد بحث قرار گرفت، اما در جلسات متعدد کابینه با مخالفت روبه‌رو شد».

وی افزود که اعتماد کافی به توانایی خود برای ادامه کار به‌عنوان وزیر خارجه در هفته‌ها و ماه‌های آینده ندارد و از همین رو تصمیم به کناره‌گیری گرفته است.

این تحولات هم‌زمان با اعلام رسمی سازمان ملل درباره وقوع قحطی در غزه صورت گرفت.

سازمان ملل تأکید کرد که حدود ۵۰۰ هزار نفر در این منطقه در شرایط «گرسنگی فاجعه‌بار» زندگی می‌کنند و اسرائیل را مسئول مستقیم آن دانست.

این بحران در حالی ادامه دارد که جنگ علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون متوقف نشده است.