پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار وزیر دادگستری گفت: عدالت و قانون مداری مهمترین زیر بنای توسعه و پیشرفت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس و مبنای پیامبران و سیره اهل بیت (ع) و عدالت پایه گذاری شده است گفت: امروز اگر دشمن در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده است به این دلیل است که آرمانهای انقلاب به سرعت در حال انتشار در بین ملتهاست.
آیت الله عبادی افزود:عدالت و قانون مداری مهمترین زیر بنای توسعه و پیشرفت است که باید قوه قضاییه و وزارت دادگستری به عنوان پیشگامان و خط مقدم این جبهه تلاش کند این مهم در کشور بیش از پیش با وفاق وهمدلی نهادینه شود.
وزیر دادگستری در این دیدار گفت: در اولین روز ار هفته دولت برای بهره برداری از طرحها در خراسان جنوبی حضور پیدا کردهایم تا افتتاح این طرحها موجب امید و نشاط مردم شود.
رحیمی با ابلاغ سلام رییس جمهور به آیت الله عبادی افزود: تلاش دولت به ویژه رییس جمهور رفع دغدغههای مردم با همکاری و همدلی است و این رویکرد در سه قوا وجود دارد و با تعامل و همدلی امور کشور را انجام میدهند.
وی با اشاره به تلاش دولت برای تحقق شعار وفاق گفت: نمود این اتحاد برادری در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود و این اتحاد و انسجام در همه سطوح ملی و سازمانی کشور موجب شکست دشمن شد و باید این گنج گرانبها را برای تعالی بیش از پیش ایران اسلامی حفظ و تقویت کنیم.
استاندار هم در این دیدار به بهره برداری از ۹۳۳طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان اشاره کرد و با گرامیداشت هفته دولت یاد و خاطره شهدای گرانقدر گفت: به مناسبت هفته دولت به همه شهرستانها سفر خواهیم کرد تا ضمن افتتاح طرحها از نزدیک با مردم دیدار کنیم و مشکلات و دغدغههای آنها را بشنویم.
هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: در خراسان جنوبی وفاقی کم نظیر بین دستگاههای اجرایی و دولت و مجلس با محوریت نماینده ولی فقیه وجود دارد و تمام تلاش متولیان، توسعه همه جانبه استان است