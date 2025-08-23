با ورود دومین محموله تجهیزات معدنی به ارزش بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال به معدن زغال سنگ پروده ۴ طبس ، طرح مکانیزاسیون معدن پروده ۴ در طبس به مرحله عملیاتی نزدیکتر شد.

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجری طرح تکمیل اکتشافات و تجهیز معدن زغال سنگ پروده ۴ طبس اعلام کرد: دومین محموله بزرگ تجهیزات خارجی معدن شامل رودهدر، فن اصلی و سایر تجهیزات ضروری، پس از پیگیری‌های مستمر، به ارزش بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال تأمین شده است. این محموله در روز‌های پایانی مردادماه از گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص و اکنون در محل سایت معدن در حال تخلیه است.

جوادیان گفت: این تجهیزات قرار است در بلوک ۳ پروده ۴ که تنها معدن تمام مکانیزه زغال سنگ در لایه‌های با ضخامت پایین ایران است، مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح استخراج سالیانه ۷۵۰ هزار تن زغال سنگ خام کک شو است و ورود این تجهیزات باعث عملیاتی شدن این طرح بزرگ مکانیزاسیون معدن زغال سنگ کشور می شود.

مجری طرح تأکید کرد: با راهاندازی این طرح، وابستگی صنایع فولادی و کک سازی کشور به واردات مواد اولیه کاهش چشمگیری خواهد یافت و حرکت به سمت خودکفایی در تأمین مواد اولیه این صنایع، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف ارز کشور به همراه خواهد داشت.

این اقدام بخشی از برنامه‌های توسعه معدنکاری مکانیزه در کشور است که با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و حمایت‌های سازمان ایمیدرو و شرکت‌های مرتبط، روند خودکفایی و افزایش تولید داخلی زغال سنگ را تسریع می کند.

به این ترتیب، معدن زغال سنگ پروده ۴ طبس نه تنها نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور ایفا خواهد کرد، بلکه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه منطق‌های نیز خواهد شد.