هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی شمال، جنوب و مرکز نوار غزه از جمله شهر خان‌یونس را به شدت بمباران کردند که بر اثر آن ۱۲ فلسطینی از جمله ۶ کودک در اردوگاه آوارگان در این شهر شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارتش اشغالگر اردوگاه های آوارگان در منطقه «اصداء» در شمال غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را به شدت بمباران کرد که بر اثر آن ۱۲ فلسطینی از جمله ۶ کودک به شهادت رسیدند.

هواپیماهای ارتش اشغالگر، همچنین محله‌های الصبره و الزیتون در جنوب شهر غزه را هدف قرار دادند که بر اثر آن، شمار زیادی از ساختمان‌های مسکونی تخریب شد.

خبرگزاری فلسطینی شهاب هم در این باره گزارش داد که جنگنده‌های اشغالگران در کمتر از ۱۵ دقیقه، ۶ بار منازل مسکونی فلسطینی‌ها در محله الزیتون در جنوب شرق شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند.

پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز اردوگاه‌های «النصیرات» و «المغازی» در مرکز نوار غزه را به شدت بمباران کردند.

در همین حال، در جبالیا واقع در شمال نوار غزه نیز، پهپادهای ارتش اشغالگر با استفاده از بمب‌های انفجاری، منازل فلسطینی‌ها در محله قدیمی شهر را هدف حمله قرار دادند.

این در حالی است که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، بر اثر ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به این باریکه، شمار کلی شهدای آن از ابتدای جنگ تاکنون به ۶۲ هزار و ۲۶۳ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین بعد از ظهر روز جمعه در این باره گزارش داد، طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ نفر در نوار غزه شهید و ۲۵۱ نفر مجروح شدند.

براساس این گزارش، ۲۴ نفر از این شهدا در مراکز توزیع کمک ها به شهادت رسیده و ۱۳۳ نفر دیگر مجروح شدند، در نتیجه مجموع شهدای موسوم به «لقمه نان» به ۲ هزار و ۶۰ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۵ هزار و ۱۹۷ نفر رسید.

گزارش وزارت بهداشت فلسطین همچنین حاکی از آن است مجموع شهدای گرسنگی به ۲۷۳ نفر رسیده است که ۱۱۲ نفر از آن‌ها کودک هستند.

طبق این گزارش، با آغاز مرحله جدید تجاوزها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۰ هزار و ۷۱۷ نفر شهید و ۴۵ هزار و ۳۲۴ نفر مجروح شدند.