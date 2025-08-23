«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا به استقرار سه ناو جنگی ارتش آمریکا در سواحل کشورش واکنش نشان داد و آن را اقدامی «غیرقانونی و حملهِ تروریستیِ نظامی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اوایل هفته جاری یک منبع آمریکایی تأیید کرد که سه ناوشکن هدایت‌شونده از کلاس «ایجیس» به سمت آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل ونزوئلا در آمریکای جنوبی حرکت کرده‌اند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ممکن است ۴ هزار تفنگدار دریایی نیز به این ماموریت اعزام شوند.

نیکلاس مادورو استقرار این سه ناوشکن آمریکایی به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر را محکوم کرد و آن را تلاشی «غیرقانونی برای تغییر نظام» در ونزوئلا دانست.

مادورو در واکنش به این اقدام آمریکا در سخنرانی خود خطاب به قانون‌گذاران کشورش گفت: «تغییر رژیم چیزی است که آنها ونزوئلا را تهدید به انجام دادنش می‌کنند؛ اقدامی که یک حمله تروریستی نظامی، غیراخلاقی، جنایتکارانه و غیرقانونی است.»

وی افزود: «این مسئله‌ای مربوط به صلح، به حقوق بین‌الملل، به آمریکای لاتین و کارائیب است. هر کسی که علیه یک کشور در آمریکای لاتین دست به تجاوز بزند، در حقیقت به همه کشور‌ها حمله کرده است.»

در سال ۲۰۲۰، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، علیه مادورو و چند مقام ارشد دیگر ونزوئلا در دادگاه فدرال آمریکا کیفرخواست صادر شد. در این کیفرخواست اتهاماتی شامل مشارکت در توطئه «تروریسم مواد مخدر» مطرح شد. دولت ترامپ اوایل ماه جاری میلادی نیز جایزه تعیین‌شده برای بازداشت مادورو به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر را دو برابر کرد و به ۵۰ میلیون دلار رساند.

در مقابل، رئیس جمهور ونزوئلا هفته جاری اعلام کرد که در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا، چهار میلیون و پانصد هزار شبه نظامی را در سراسر ونزوئلا مستقر خواهد کرد. وی همچنین خواستار برگزاری راهپیمایی‌هایی در آخر هفته برای محکوم کردن این اقدامات واشنگتن شد.