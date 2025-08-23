به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سامان محمدی گفت: در پی گزارش غرق‌شدن یک جوان ۲۰ ساله اهل میاندوآب در رودخانه زرینه‌رود حوالی روستای نجار، بلافاصله هماهنگی‌های لازم انجام و تیم غواصی این سازمان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با وجود تلاش اولیه اهالی و نیرو‌های امدادی حاضر در محل، جست‌و‌جو‌ها بی‌نتیجه مانده بود که در نهایت تیم غواصی آتش‌نشانی پس از یک ساعت عملیات مستمر موفق به کشف پیکر فرد غرق‌شده شد.

محمدی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: پیکر این جوان پس از بیرون کشیده شدن از آب، جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.