به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در آئین افتتاح پروژه‌های هفته دولت با حضور وزیر دادگستری در بیرجند گفت: این تعداد واحد مسکن روستایی با زیربنایی ۱۳۳ هزار و ۳۸۰ مترمربع با هزینه کرد هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان با تسهیلات بانکی و مشارکت مردم در یکسال گذشته احداث شده است.

تنها همچنین از پرداخت ۱۸ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض، میلگرد و سیمان رایگان، بهسازی معابر روستایی ۱۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در ۳۴۲ روستا هزینه شده که شامل آسفالت ۴۸۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع، سنگ فرش ۲۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع، جدول گذاری ۱۲ کیلومتر و ۷۸۵ مترمربع اجرا شده است.

وی صدور اسناد مالکیت با هدف تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات ملکی و کاهش دعاوی در مراجع قضایی را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته ۴ هزار و ۳۰۰ سند تک برگ صادر شده که ۲ هزار و ۴۳۸ جلد سند روستایی، ۹۳۲ جلد اسناد شهری زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و هزار جلد سند‌های دفترچه‌ای به تک برگ تبدیل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه در هفته دولت ۸۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بهره مندی ۴۲ هزار و ۸۳۶ خانوار از مزایای این پروژه‌ها هزینه شده است، افزود: هزار واحد مسکن روستایی، بهسازی معابر ۶۲ روستا، اهدای هزار جلد سند مالکیت روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در هفته دولت افتتاح می‌شود.

تنها گفت: امروز در بیرجند ۱۸۰ واحد مسکونی شهری، ۱۰ هزار و ۶۰۰ کیلومتر بهسازی معابر و ۲۵۰ جلد سند مالکیت با اعتبار ۱۳۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان افتتاح می‌شود.