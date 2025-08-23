دکتر محمدعلی برزگر، پدر خانه بهداشت ایران، نخستین خانه بهداشت را در سال ۱۳۵۲ بنیان گذاشت و سال‌ها در عرصه بین‌المللی به جامعه سلامت جهان خدمت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در تقویم رسمی کشورمان یکم شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی بعنوان روز پزشک نامگذاری شده است.

به پاس تألیفات و خدمات وی به علوم پزشکی و فعالیت در این رشته این روز در تقویم رسمی کشورمان به عنوان روز پزشک نامگذاری شده و فرصتی برای قدردانی از پرچمداران عرصه سلامت به شمار می آید.

دکتر محمد علی برزگر پزشکی است که رویاهایش را فراتر از مطب و بیمارستان ها جستجو کرد. وی متولد سوم فروردین سال ۱۳۲۱ نخستین پزشک ایرانی و بنیانگذار«خانه بهداشت» در ایران و جهان است و نخستین خانه بهداشت به همت او در سال ۱۳۵۲ درمنطقه چنقرالوی پل، روستای حیدرلوی بیگلر ارومیه بنا نهاده شد.

طرحی که همان سال چهره هایی چون معاون مدیرکل سازمان جهانی بهداشت و وزیر بهداشت وقت برای افتتاح آن حضور داشتند.

دکتر برزگر که به پدر خانه بهداشت ایران نیز معروف است نخستین گروه بهورزهای ایران را نیز آموزش داد. وی سالها به عنوان رئیس بهداشت جهانی در کشورهای یمن، مصر، پاکستان و سومالی خدمت کرد

دکتر برزگر در حوزه مسئولیتی نیز مدیر سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی بود .

یکم آذر ماه ۱۴۰۳ نیز مراسم نکوداشت این چهره ی ماندگار ایران با پیام قدردانی رئیس جمهور و حضور سخنگوی دولت در دانشگاه شمال آمل برگزار شده بود.

گزارش زینب دیوارگر بمناسبت روز پزشک :