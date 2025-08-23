بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در رینگ داخلی روز شنبه اول شهریور چند عرضه مهم را شاهد خواهد بود که شامل هزار تن حلال ۵۰۲ پتروشیمی بیستون، ۵۰۰ تن هیدروکربن سنگین پتروپالایش گهر لرستان و ۴۴۰ تن نیتروژن مایع فولاد خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در هفته پایانی مرداد، مجموع ارزش معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۱۵ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسید که ۵۹ درصد آن در رینگ بین‌الملل، ۱۱ درصد در رینگ داخلی، ۲۵ درصد مربوط به دادوستد برق و مابقی مربوط به معاملات ابزارهای مالی بود.

در رینگ بین‌الملل، ۱۹۰ هزار و ۳۹۶ تن حامل انرژی در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌ها معامله شد که ارزشی برابر ۶۷ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال داشت. شرکت پالایش نفت لاوان با فروش ۶۴ هزار تن نفتای کامل به قیمت پایه منفی ۳۹ پریمیوم دلار و نرخ نهایی منفی ۳۵.۷ پریمیوم دلار، بزرگ‌ترین فروشنده بود و ارزشی معادل ۲۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال ثبت کرد.

در رینگ داخلی نیز ۳۹ هزار تن حامل انرژی به ارزش ۱۲ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال معامله شد که شرکت پالایش نفت امام خمینی با فروش ۱۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع، به ارزش ۴ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال، برجسته‌ترین فروشنده بود.