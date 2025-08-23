پخش زنده
مدیر اجرایی شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوریهای نانو و میکرو اعلام کرد این نمایشگاه با تمرکز بر معرفی و رونمایی از محصولات جدید این حوزه، همراه با حمایتهای دولتی از شرکتهای دانشبنیان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود شکیب مدیر اجرایی شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوریهای نانو و میکرو تمرکز ویژه این نمایشگاه بر معرفی و رونمایی از محصولات جدید در حوزه نانو و میکرو دانست و گفت: خدمات حمایتی دولت به شرکتهای دانشبنیان، اعطای گرید حمایتی به شرکتهای فعال صادراتی حاضر در نمایشگاه و تسهیل حضور آنان در رویدادهای بینالمللی، بخشی از برنامههایی است که تدارک دیدهایم.
شکیب نمایشگاه نانو را فرصتی کمنظیر برای معرفی دستاوردهای فناورانه، تبادل تجربه میان پژوهشگران و صنعتگران و همچنین توسعه همکاریهای اقتصادی و صادراتی دانست و اظهار کرد: نمایشگاه ایران نانو و میکرو صرفاً فضایی برای عرضه محصول به مخاطب نیست؛ بلکه یک بستر پویا برای ارتباط میان شرکتهای فناور و صنایع بزرگ کشور است. همین همافزایی موجب شده بسیاری از شرکتهای صنعتی با توانمندیهای فناورانه آشنا شوند و زمینه همکاریهای گسترده میان صنعت و فناوریهای نوین فراهم شود.
شکیب افزود: فناوریهای نانو و میکرو، دو رکن اساسی انقلاب صنعتی جدید هستند و سهمی روزافزون در اقتصاد جهانی دارند. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که بازار جهانی این فناوریها با نرخ رشد دو رقمی در حال گسترش است و طی چند سال آینده به صدها میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین، سرمایهگذاری در این حوزه تنها به جنبه علمی محدود نمیشود، بلکه یک فرصت اقتصادی و تجاری ارزشمند است.
مدیر اجرایی نمایشگاه ایران نانو با تأکید بر اینکه ایران با برگزاری این نمایشگاه تحت برند «ایران نانو» میتواند ظرفیتهای خود را در سطح جهانی به نمایش گذاشته و سهم بیشتری از این بازار در حال رشد به دست آورد، ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته نمایشگاه شانزدهم، برنامههای جانبی متنوعی است که برای ایجاد تعامل مؤثر میان ذینفعان تدارک دیده شده است.
وی نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، نشستهای تأمین مالی و سرمایهپذیری و همچنین برنامههای Reverse Pitch که در آن نیازهای صنایع بزرگ و سازمانهای دولتی به شرکتهای فناور معرفی میشود را بخشی از رویدادهای جانبی نمایشگاه امسال برشمرد و خاطر نشان کرد: تمرکز ویژه این نمایشگاه بر معرفی و رونمایی از محصولات جدید در حوزه نانو و میکرو است و بازدیدکنندگان میتوانند تازهترین فناوریها، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را از نزدیک مشاهده کنند و شرکتها نیز فرصت دارند نوآوریهای خود را به بازار عرضه کنند. همچنین معرفی شرکتهای برتر صادراتی و فناوریهای دارای ظرفیت جهانی از بخشهای پرمخاطب این رویداد خواهد بود.
شکیب، یکی از مهمترین اهداف این نمایشگاه را حمایت از توسعه صادرات دانست و یاداور شد: خدمات حمایتی دولت به شرکتهای دانشبنیان، اعطای گرید حمایتی به شرکتهای فعال صادراتی حاضر در نمایشگاه و تسهیل حضور آنان در رویدادهای بینالمللی، بخشی از برنامههایی است که تدارک دیدهایم. این اقدامات بهطور مستقیم به گسترش بازارهای خارجی محصولات ایرانی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی نانو و میکرو کمک خواهد کرد.
مدیر اجرایی نمایشگاه ایران نانو و میکرو همچنین بر نقش ظرفیتهای قانونی در توسعه این حوزه تأکید کرد و گفت: در این دوره از نمایشگاه، موضوع استفاده از ابزارهایی نظیر اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری و نوآوری در شرکتهای بهطور جدی مطرح و پیگری خواهد شد. این سیاست میتواند بهعنوان یک مشوق مؤثر، مسیر توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه محصولات جدید را هموار سازد.
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو و میکرو «ایران نانو ۱۴۰۴» از ۱۱ تا ۱۴ آبان امسال در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.