دعوت ۲۸ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال بانوان
مرحله دوم اردوی تیم ملی هندبال بانوان در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بانوان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ۳ تا ۹ شهریور در تهران برگزار خواهد شد.
با نظر نشمین شافعیان، سرمربی تیم ملی ۲۸ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدهاند که اسامی آنها به شرح زیر است:
فاطمه خلیلی، الناز یارمحمد توسکی، آرزو محمدی، ملیکا محمدی، ساناز رجبی، حانیه کریمی، نگین رحمانی، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، مژگان قهرمانی، مینا وطنپرست، رویا نوروزی، شهرزاد نصوحی، فاطمه مریخ، آرزو کیانیآرا، حدیثه نوروزی، سمانه دولتی، بهار ایزدگشب، عطیه شهسواری، فاطمه روزور، لیلا حسینی، فاطمه شاهینپور، نسترن گودزری فراهانی، مائده عشاق، الناز یحیوی پور، زهرا فتوتی و هستی دوخائی
تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در گروه B با تیمهای مجارستان، سوئیس و سنگال همگروه است.
بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان ۶ تا ۲۳ آذر به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار میشود.