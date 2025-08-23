مدیر جهاد کشاورزی بابل : از مهرماه سال گذشته تاکنون ۷ هزار و ۷۷۰ تن انواع کود شیمیایی با حواله الکترونیکی در مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون ۱۷ هزار و ۷۷۰ تن انواع کود شیمیایی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بابل و با استفاده از حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع شد. این کودها برای مصارف مختلف از جمله کشت محصولات پاییزه و بهاره، باغات، مزارع برنج و پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
شهیدیپورافزود: از این میزان، یک هزار و ۴۹۴ تن مربوط به کشت محصولات پاییزه و بهاره، دو هزار و ۳۷۰ تن به محصولات باغی، ۱۳ هزار و ۵۵۱ تن به مزارع برنج و ۳۵۵ تن به پرورش ماهی در آببندانها اختصاص یافته است. از کل کود توزیع شده، ۱۰ هزار و ۹۷۶ تن کود ازته، دو هزار و ۶۴۸ تن کود فسفاته و چهار هزار و ۱۴۶ تن کود پتاسه بوده است.
وی با تأکید بر اجرای برنامه ابلاغی اصلاح الگوی کشت در روند تأمین و توزیع کود مورد نیاز بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنهبندی متصل است و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی یا از طریق سامانه دولت من، درخواست خود را ثبت کرده و پس از صدور حواله در سامانه پایش کودی، کود تخصیصیافته به محصول مورد نظر خود را از کارگزاری تعیینشده دریافت کنند.
توزیع کودهای شیمیایی در شهرستان بابل با هدف تأمین نیازهای غذایی گیاهان و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی انجام شده است. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با نظارت مستمر بر روند توزیع و کیفیت کودها، تلاش میکند تا از دسترسی کشاورزان به کودهای مرغوب و مورد نیاز اطمینان حاصل کند.