به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگوهای پیش یابی حاکی از تداوم الگوی تابستانه طی پنج روز آینده است.

همچنین به دلیل جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی و انتقال ذرات معلق گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان آسمان بعضی نواحی طی حداقل سه روز آتی کماکان در بعضی از ساعات غبار آلود خواهد بود.

بر این اساس آسمان استان طی پنج روز آینده صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و در بعضی از نقاط غبارآلود پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی نیز با تداوم استقرار پر ارتفاع جنب حاره‌ای بر روی کشور گرمای هوا کم و بیش تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.