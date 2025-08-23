پخش زنده
امروز: -
جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته با حضور وزرای نفت، نیرو، اقتصاد، کشاورزی و بهداشت برگزار خواهد شد.
کمیسیون برنامه و بودجه:
وزیر اقتصاد به منظور ارائه گزارش درباره عملکرد تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی در بودجه، در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه حضور مییابد. همچنین اعضای کمیسیون در هفته آتی با دعوت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، عملکرد تبصره ۱۵ لایحه بودجه که به موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی اختصاص دارد را بررسی خواهند کرد.
کمیسیون عمران:
نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سهشنبه ۴ شهریور با حضور وزیر نفت برگزار میشود. در این جلسه، معاون قوانین مجلس نیز با اعضا به گفتوگو و هماندیشی خواهد پرداخت. وزیر نفت گزارش عملکرد وزارتخانه در تأمین مالی طرحهای زیرساختی و اجرای احکام مرتبط با قیر پروژههای عمرانی را ارائه میکند. از جمله محورهای مهم نشست، بررسی آخرین وضعیت تحویل وکیوم باتوم برای تأمین قیر پروژههای عمرانی و نحوه اجرای احکام قانونی مرتبط با تسویهحساب پالایشگاهها است.
کمیسیون انرژی:
اعضای کمیسیون انرژی مجلس روز سهشنبه ۴ شهریور، میزبان معاونان وزارت نفت، مدیران سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس خواهند بود. در این جلسه مسائل و مشکلات حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت بررسی میشود.
کمیسیون صنایع و معادن:
اعضای این کمیسیون در هفته آتی از شرکت مخابرات ایران بازدید خواهند کرد و گزارش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره را استماع خواهند نمود. همچنین کارگروه ویژهای برای بررسی طرح اصلاح قانون معادن با حضور مسئولان مربوطه تشکیل خواهد شد.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری:
بررسی طرح ملی توسعه هوش مصنوعی و گزارش وزارت نیرو به کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان از برنامههای هفته آینده این کمیسیون است. کارگروه مشترک کمیته آموزش عالی و دانشبنیان نیز روز دوشنبه ۵ شهریور، به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت خواهد پرداخت.
کمیسیون اصل ۹۰:
کمیسیون اصل ۹۰ هم با حضور وزیر وزیر جهاد کشاورزی و معاونین، عملکرد این وزارتخانه در تأمین نهادههای دام و طیور، نواقص نظارتی در سیاستهای ارزی مرتبط با این حوزهها و مشکلات اجرایی و مالی حوزه دام و طیور را بررسی خواهد کرد.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:
کمیسیون کشاورزی هم با دعوت از وزیر نیرو، عملکرد این وزارتخانه را در حوزه مدیریت منابع آبی و مشکلات حوزه کشاورزی بررسی خواهد کرد.
کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
وزیر بهداشت با حضور در کمیسیون بهداشت، درمان و آمورش پزشکی ، ضمن پاسخ به سوالات شماری از نمایندگان، در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور به اعضای کمیسیون گزارش خواهد داد.