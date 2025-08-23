در نخستین روز از آغاز هفته دولت، کلنگ زنی و افتتاح ۱۲۷ طرح در کهگیلویه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با نخستین روز از هفته دولت، بهره برداری و آغاز ساخت ۱۲۷ طرح در شهرستان کهگیلویه با حضور استاندار، نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده آغاز شد. یداله رحمانی استاندار در نخستین روز از برنامههای هفته دولت با حضور در شهرستان کهگیلویه به مقام شامخ شهید سبزعلی تیربند ادای احترام کرد. استاندار سپس در آیین کلنگزنی طرح بهسازی راه فرعی زیرنا امام زاده نورالدین عباس به دشت آزادی که حجتالاسلام موحد نماینده مردم در مجلس حضور داشت با تبریک هفته دولت از همکاری و پیگریهای بیوقفه مسئولان و نماینده مردم در مجلس قدردانی کرد و گفت: امسال این توفیق را داریم که اولین برنامه هفته دولت را در خدمت مردم شهرستان کهگیلویه باشیم و ۱۲۷ طرح عمرانی و ۱۰ طرح اقتصادی را در این شهرستان افتتاح و کلنگزنی کنیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه آیین کلنگزنی راه ارتباطی دم عباس _ زیرنا گفت: طرح بهسازی راه فرعی زیرنا امامزاده نورالدین دم عباس دشت آزادی به طول ۶.۵ کیلومتر با هدف ارتقاء ایمنی و تسهیل تردد در این محور حیاتی به اجرا درآمد. حمیدرضا پیمانجو، اعتبار این طرح را ۲۶۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این اعتبار از محل اعتبارات ملی و همچنین کمکهای خیرین راهساز تأمین شده است. پیمانجو با اشاره به اهمیت این طرح برای مردم منطقه ادامه داد: با اتمام این طرح، ۲۱ کیلومتر از طول مسیر دیشموک و چاروسا به جاده پاتاوه_دهدشت کاهش یافته که علاوه بر صرفهجویی در زمان و سوخت، به افزایش ایمنی سفر و کاهش تصادفات نیز کمک شایانی خواهد کرد. وی در ادامه به دیگر طرح های مهم استان اشاره کرد و گفت: در راستای افزایش ایمنی راهها، عملیات اجرایی لکهگیری و آسفالت تونل کوه پات به شهر دهدشت نیز با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان آغاز شد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد، این طرح را شامل روکش آسفالت تونل و رفع نواقص موجود برای تردد ایمنتر خودروها عنوان کرد و افزود: این طرح ها که به نمایندگی از ۶ طرح راهداری در شهرستان کهگیلویه اجرا شد.