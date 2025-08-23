سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره حمله تروریستی به سیستان و بلوچستان به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نامه نوشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، در این نامه تأکید شده‌است که جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و دبیرکل درخواست می‌کند که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کنند.

متن کامل نامه امیرسعید ایروانی به دبیر کل سازمان ملل، اِلوی آلفارو دِ آلبا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، آنتونیو گوترش، به این شرح است:

«بدین‌وسیله مایلم توجه فوری شما را به یک حمله شنیع تروریستی دیگر که گروه مسلح تروریستی «جیش‌العدل» در جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است، جلب نمایم. در ساعات اولیه بعدازظهر امروز، ۲۲ اوت، در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، تروریست‌های مسلح جیش‌العدل به دو خودروی حامل مأموران انتظامی ایران یورش بردند. این حمله بزدلانه منجر به شهادت پنج تن از مأموران پلیس گردید. گروه تروریستی جیش‌العدل مسئولیت این جنایت را آشکارا و بدون هیچ ابهامی بر عهده گرفته است. این جنایت در پی حمله وحشیانه تروریستی دیگری در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد، هنگامی که سه عضو مسلح جیش‌العدل حمله هماهنگ‌شده‌ای به ساختمان دادگستری در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، انجام دادند. در آن حمله عمدی علیه غیرنظامیان، شش انسان بی‌گناه، از جمله یک مادر و نوزاد شش‌ماهه‌اش، به‌طرز فاجعه‌باری جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر زخمی شدند.

این جنایات هولناک که عامدانه مأموران انتظامی، غیرنظامیان و حتی کودکان را هدف قرار داده‌اند، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، محسوب می‌شوند. آنها بار دیگر ماهیت ضدانسانی، تروریستی و افراطی جیش‌العدل و تهدید جدی ناشی از آن علیه صلح و امنیت منطقه را آشکار می‌سازند. این گروه تروریستی همچنان با پیوند‌ها و حمایت‌های داعش-خراسان و حامیان خارجی، در کمال مصونیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و دبیرکل درخواست می‌نماید که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم نمایند. هرگونه معیار دوگانه یا رویکرد گزینشی در محکومیت تروریسم قابل قبول نیست و صرفاً اعتبار شورای امنیت را تضعیف می‌کند. افزون بر این، کسانی که حمایت، پناهگاه یا هرگونه تسهیل برای چنین گروه‌های تروریستی فراهم می‌آورند، مسئولیت کامل جنایات آنان را بر عهده دارند و باید به‌طور کامل پاسخگو شناخته شوند.

موجب امتنان خواهند بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند ۱۱۰ دستور کار با عنوان «تدابیر برای محو تروریسم بین‌المللی» توزیع گردد.