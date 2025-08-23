مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود از تامین سوخت زائران و مسافران در تعطیلات دهه آخر ماه صفر در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین عبدلی گفت: تاکنون هیچ مشکلی در تامین سوخت نبوده است.

به گفته عبدلی ۹۲ جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز در استان سمنان فعال است که از این تعداد ۲۳ جایگاه در مسیر رفت به مشهد و ۱۳ جایگاه در مسیر برگشت از مشهد قرار داد.

عبدلی افزود: ۴۲ جایگاه عرضه سی ان جی هم در استان سمنان فعال است که هفت جایگاه در مسیر رفت و ۳ جایگاه در مسیر برگشت قرار داد.