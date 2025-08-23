به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از نشریه نیوزویک و د هیل، دونالد ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی خود نوشت: «واشنگتن دوباره امن است! نیرو‌های گارد ملی و پلیس شهر کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند و هیچ بازی‌ای در کار نیست.» او همچنین تأکید کرد: «شهردار موریل باوزر باید فوراً ارائه آمار نادرست و غیرواقعی درباره جرائم را متوقف کند، در غیر این صورت اتفاقات بدی خواهد افتاد، از جمله تصاحب کامل و تمام فدرال شهر!»

بر اساس این گزارش‌ها، ترامپ از اوایل ماه جاری نیرو‌های گارد ملی را به واشنگتن اعزام کرده و دولت او کنترل پلیس متروپولیتن را به عهده گرفته است. هدف از این اقدامات، مقابله با جرم و جنایت و ساماندهی وضعیت بی‌خانمان‌ها اعلام شده است، اما این تصمیم با واکنش‌های گسترده مقامات محلی و ساکنان همراه بوده و پرسش‌هایی درباره محدودیت‌های قانونی و حقوق «حاکمیت شهری» ایجاد کرده است.

دهیل به نقل از این منابع، وزارت دادگستری آمریکا نوشت: هفته جاری تحقیقات خود را درباره آمار جرایم در واشنگتن آغاز کرده است و این بررسی را دفتر دادستانی منطقه هدایت می‌کند. پیش‌تر این دفتر اعلام کرده بود که سطح جرائم خشونت‌آمیز در شهر به پایین‌ترین میزان در سه دهه گذشته رسیده است.

نشریه نیوزویک در این باره تأکید کرد که اقدامات ترامپ، تنش‌ها میان دولت فدرال و مقامات محلی را افزایش داده و ادامه این روند ممکن است نیازمند تأیید کنگره باشد. مقامات محلی نیز هشدار داده‌اند که توسعه تصاحب فدرال تنها با رعایت قانون «حاکمیت شهری» امکان‌پذیر است و تلاش‌ها برای بازگرداندن کنترل پلیس به شهرداری ادامه خواهد داشت.