جوامع محلی بیرگان با نحوه صحیح برخورد انسان و حیات وحش آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: کارگاه آموزشی بررسی تعارضات حیات وحش با جوامح محلی در بیرگان شهرستان کوهرنگ برگزار شد.
محسن کریمی افزود: در این کارگاه دهیاران، شوراهای محلی، باغداران و زارعین منطقه بیرگان با خطر انقراض گونههای حیات وحش (خرس قهوهای) و لزوم انجام مراقبتهای لازم برای حفاظت از باغات، ناسازگاریهای میان انسان و طبیعت، علل تعارضات جوامع محلی با حیات وحش، نحوه صحیح برخورد انسان و حیات وحش، راهکارهای عملی و آسیب نرساندن به این گونه جانوری را فرا گرفتند.
در دو هفته گذشته خرس به سه نفر از عشایر و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری حمله کرد.
منطقه بیرگان از توابع شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۸ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.