سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: کره یکی از رقبای سنتی ایران به ویژه در رده‌های پایه است و چون این تیم را در فینال قهرمانی آسیا شکست داده بودیم، با انگیزه مضاعف جلوی تیم ایران ظاهر شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (شنبه یکم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم والیبال جوانان ایران در جدال با کره جنوبی سه بر دو به پیروزی رسید.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران درباره این جدال پایاپای، اظهار داشت: خسته نباشید می‌گویم به بازیکنان و کادر خوب تیم والیبال جوانان. بازی بسیار سختی مقابل کره داشتیم که سه بر دو برنده شدیم.

غلامرضا مومنی‌مقدم افزود: همان طور که می‌دانید کره همیشه یکی از رقبای سنتی والیبال ایران به ویژه در رده‌های پایه است و با توجه به اینکه در فینال قهرمانی آسیا این تیم را شکست داده بودیم، با انگیزه مضاعف جلوی تیم ایران ظاهر شد.

وی گفت: بازیکنان ایران می‌توانستند خیلی بهتر از این بازی را برنده شوند. حتی با نتیجه سه بر یک ولی استرس و هیجان بازی طوری بود که بازیکنان ایران دچار اشتباهات زیادی شدند. البته در برخی فاکتور‌ها مخصوصا سرویس نسبت به تیم کره خیلی بهتر بودیم و توانستیم به بازی مسلط شویم. در ست پنجم تیم ایران به نظرم عملکرد خیلی خوبی داشت و حمله و دفاع خوب کار کردیم. در ست پنجم نشان دادیم که یک تیم هستیم.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران افزود: این بازی تمام شد، در بازی آینده با تیم کانادا بازی می کنیم که تیم خوبی از لحاظ فیزیکی است، سعی می‌کنیم بازی به بازی تمرکزمان را بیشتر کنیم. تاکنون عملکرد خوبی داشتیم و امیدوارم که در دو بازی آینده مرحله مقدماتی بهتر شویم.