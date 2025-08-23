پخش زنده
امروز: -
مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز میزان داروها، مکملها و ملزومات پزشکی قاچاق کشف در استان را ۲۴ هزار و ۳۲۱ قلم اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی ظهیرینژاد با بیان اینکه مقابله راهبردی و عملیاتی با قاچاق دارو و ملزومات پزشکی، اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و کمیسیون مبارزه با قاچاق خوزستان است، گفت: در این راستا ۲۴ هزار و ۳۲۱ قلم انواع دارو، مکمل و ملزومات پزشکی قاچاق در خوزستان از ابتدای امسال تاکنون کشف شده است.
وی افزود: این کشفیات که با همکاری معاونت غذا و داروی اهواز، سازمانهای امنیتی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بسیج اصناف صورت گرفته با ارزشی بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۶۸۸ میلیون و ۱۲۴ هزار ریال در قالب ۲۱ پرونده مجزا سازماندهی شده است.
ظهیری نژاد ادامه داد: برای همه اقلام مکشوفه، پس از صدور قبض انبار در معاونت غذا و داروی اهواز، توسط سازمانهای کاشف، تنظیم پرونده صورت گرفت و بهمنظور رسیدگی و صدور رای نهایی، به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل داده شدند.