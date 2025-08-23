پخش زنده
آیتالله علی کریمی جهرمی، مرجع تقلید اهل فارس، در جمع ائمه جماعت، طلاب و روحانیون شیراز بر توجه بیشتر متولیان مساجد به وظایف اصلی این مکانهای دینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیتالله کریمی با بیان اینکه مسجد باید مأوای جوانان باشد، افزود: علما و روحانیون باید با ایجاد فضای معنوی و سالم و همچنین فراهم کردن امکانات فرهنگی و رفاهی، زمینه حضور پررنگتر قشر جوان در مساجد را مهیا کنند.
آیتالله کریمی جهرمی با اشاره به جایگاه تاریخی فارس در پرورش دانشمندان و طلاب برجسته، گفت: این استان در طول قرنها پایگاه علمی و معنوی کشور بوده و همچنان میتواند در پرورش نیروهای اثرگذار نقشآفرین باشد.
وی اتحاد و همدلی روحانیون را زمینهساز موفقیتهای بزرگ در کشور دانست.
همچنین حجتالاسلام امیدی، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس، اعلام کرد: در کشور ۸۰ هزار مسجد و حسینیه وجود دارد که از این تعداد، ۵ هزار مسجد در استان فارس فعال است و در یکهزار و ۲۰۰ مسجد استان نیز کانونهای فرهنگی و هنری فعالیت میکنند.