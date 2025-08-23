۵۶ واحد مسکونی، ۵۵ طرح اشتغالزایی و سه مرکز خدمات اجتماعی در هفته دولت در مازندران افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فریبا بریمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان گفت: بهزیستی مازندران این هفته را با عطر افشانی گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای والای آنان آغاز کرده و در ادامه با افتتاح طرحهای حمایتی، گامهایی مؤثر در مسیر خدمترسانی به مردم برمیدارد.
وی از افتتاح ۵۵ طرح اشتغالزایی ویژه مددجویان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای سیاستهای دولت چهاردهم برای توزیع عادلانه فرصتها و توانمندسازی اقتصادی گروههای هدف صورت گرفته است.
بریمانی همچنین از واگذاری ۵۶ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش خبر داد و افزود: مسکن از ضروریات زندگی اجتماعی است و دولت در این حوزه با اولویت قراردادن محرومان گامهای موثری برداشته است.
وی افتتاح دو مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در قائم شهر و فریدونکنار و همچنین راهاندازی یک مرکز مثبت زندگی در بابلسر را از دیگر اقدامات عدالتمحور این نهاد عنوان کرد و گفت: این مراکز با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه به بهرهبرداری میرسند.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین دیدار با خانواده شهدا، برپایی نمایشگاه توانمندیهای مددجویان، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان و استقرار میزهای ارتباط مردمی را بخشی دیگر از برنامههای هفته دولت در استان عنوان کرد.