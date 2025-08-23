قهرمانی معظم در رقابتهای ۲۵۰ امتیازی سافتتنیس تهران
مسابقات ۲۵۰ امتیازی سافتتنیس با قهرمانی معین معظم در دانشگاه علم و صنعت تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، معین معظم در دیدار نهایی مسابقات ۲۵۰ امتیازی سافتتنیس با غلبه بر وحید رضایی عنوان نخست را کسب کرد و در دومین بازی، امیرعلی محمدی و امید سوری به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند تا پرونده این مسابقات با معرفی برترینها بسته شود.
این رقابتها در پنج روز و با حضور برترین بازیکنان کشور در جدول اصلی پیگیری شد، دیدارهایی که نقش مهمی در رنکینگ ملی و چرخه انتخابی تیم ملی ایفا خواهد کرد.
قضاوت مسابقات بر عهده سروش صوفی به عنوان سرداور و سها شیدایی و درسا خطیبی به عنوان داوران بود و مدیریت برگزاری را نیز محمد نظری بر عهده داشت. در مراسم پایانی، علاوه بر معرفی قهرمانان، از تیم داوری نیز تقدیر شد.
اختتامیه این رقابتها با حضور شاهرخ کشاورز دبیرکل فدراسیون تنیس و انجمن سافتتنیس ایران برگزار شد و مورد استقبال علاقهمندان این رشته قرار گرفت.