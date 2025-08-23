پخش زنده
بیست و پنجمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز در اواخر دی ماه امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بااعلام این خبر گفت: این همایش با رویکرد تشویقی برگزار میشود و هدف آن معرفی و تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی است که ضمن ایجاد تولید و اشتغال، الزامات زیستمحیطی را رعایت کرده و در مسیر توسعه پایدار گام برمیدارند.
صدیقه ترابی اهداف مهم این همایش را یکسانسازی نگرش زیستمحیطی در کشور، فراهمسازی زمینه حضور صنایع در عرصه رقابتهای بینالمللی، قدردانی از واحدهای فعال در حوزه محیط زیست، ایجاد فضای تبادل تجربه میان صنایع، همسویی تولید با کاهش آلایندگی و تخریب محیط زیست، تقویت تعامل میان سازمان محیط زیست و بخشهای صنعتی، معدنی و خدماتی و معیارهای ارزیابی و شرکت برشمرد.
وی در تشریح جزئیات برگزاری همایش افزود: فراخوان شرکت مرداد ماه به صورت همگانی به واحدهای صنعتی، ادارات کل محیط زیست استانها و واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و معدنی ارائه شده است.
خانم ترابی تصریح کرد: معیارهای ارزیابی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی محیط زیستی تعریف شده که شامل رعایت استانداردهای محیط زیستی آب، هوا و خاک، مدیریت سبز، اقتصاد چرخشی و سبز، استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست و مدیریت پسماند است.
معاون محیط زیست انسانی با اشاره به فرآیند انتخاب و تقدیر گفت: در مرحله اول، واحدها بر اساس شاخصهای اعلامی ارزیابی میشوند و ادارات کل محیط زیست استانها ضمن بازدید و نظارت سالیانه، واحدها را انتخاب خواهند کرد.
وی افزود: کمیته اجرایی و فنی متشکل از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، موارد را بررسی و ارزیابی خواهند کرد.
خانم ترابی گفت: واحدهای برگزیده در سه سطح مورد تقدیر قرار خواهند گرفت:
برگزیده سبز کشور: لوح تقدیر و تندیس زرین
صنعت سبز: لوح تقدیر و تندیس سیمین
و درجه سوم: لوح تقدیر شایستگی
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:طبق برنامهریزی انجام شده، ثبتنام واحدهای تولیدی در شهریور و مهرماه، ارزیابی عملکرد در آبان و آذرماه صورت خواهد گرفت و همایش صنعت سبز در انتهای دی ماه به مناسبت هفته هوای پاک برگزار خواهد شد.