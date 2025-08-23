پیر هادی :
انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بحران آب و اقدامات مدیریت شهری برای کاهش مشکلات شهروندان گفت: شهرداری تهران تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به طرحهای انتقال آب طالقان کمک کرده و پیشبینی میشود این طرح ظرف سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مهدی پیرهادی گفت: با وجود برخی کمکاریها در حوزه مدیریت منابع آب طی سالهای گذشته، شورای شهر و شهرداری تهران از همکاری با وزارت نیرو دریغ نکردند تا مشکلات برای مردم به حداقل برسد.
وی ادامه داد: به همین منظور، شورا مصوب کرد بودجه قابل توجهی در اختیار وزارت نیرو و پیمانکاران معرفی شده این وزارتخانه قرار گیرد.
به گفته وی، تاکنون شهرداری تهران بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت کرده تا پروژه انتقال آب طالقان به تهران اجرایی شود.
پیرهادی با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات صرف رفع نشتی سد طالقان نیز خواهد شد، افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، خط انتقال آب طالقان ظرف دو تا سه ماه آینده به تهران خواهد رسید البته رفع کامل نشتی سد طالقان حداقل به یک بازه زمانی یک سال و نیمه نیاز دارد که پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ محقق شود.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در ادامه تاکید کرد: مدیران و سیاستگذاران حوزه آب کشور باید از اقدامات مقطعی و پرهزینه پرهیز کرده و به سمت استفاده از فناوریهای نوین مدیریت منابع آب حرکت کنند.
پیرهادی یادآور شد: حفر چاه نباید بهعنوان راهکار تامین آب مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این موضوع مستقیما به فرونشست زمین منجر میشود.
وی اضافه کرد: متاسفانه تعداد چاههای حفر شده در حال افزایش است و اخیرا نیز برخی فشارها برای حفر چاه در بوستانهای تهران به شهرداری وارد شده که این اقدام بویژه در مناطق جنوبی پایتخت به جز اجحاف به شهروندان نتیجهای نخواهد داشت چرا که فرونشست زمین میتواند آسیب جدی به زیرساختهای شهری وارد کند.