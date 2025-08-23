مسابقات ۵۰۰ امتیازی پدل بانوان با قهرمانی تیم صحابه فرد و زهرا کهریزی در استان البرز به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات ۵۰۰ امتیازی پدل بانوان با حضور ۳۷ تیم از استان‌های البرز، تهران، اصفهان، قم و فارس به میزبانی هیئت تنیس استان البرز و در باشگاه پدل زون کردان برگزار شد که در پایان تیم صحابه فرد و زهرا کهریزی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در این رقابت‌ها ندا تقی‌پور و سروناز کماسی در جایگاه دوم ایستادند و تیم‌های صبا نجفی – حنانه یعقوب زاده و سمانه حشمت زاده – هانیه صادقی به مقام سوم مشترک این مسابقات رضایت دادند.

سرداوری مسابقات بر عهده یگانه بزرگ زاد و مدیریت مسابقات بر عهده متین صافی بود.