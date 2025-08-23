خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشفرهاد زندی با اعلام این خبر گفت: مأموران گمرک و عوامل انتظامی مستقر در فرودگاه به یکی از مسافران ورودی از مبدا کوالالامپور مشکوک شدند و پس از بازرسی چمدان ها، ۶۵۹ عدد از گونه‌های جانوری شامل رتیل، عقرب، هزارپا و دیگر خزندگان کوچک کشف شد.

به گفته وی، استعلام از سازمان محیط زیست نشان داد که این گونه‌ها مشمول ضوابط بین المللی «سایتیس» که شامل نظارت بر تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر است، بوده و هیچ گونه مجوزی برای واردات آنها صادر نشده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: بنابراین با دستور مقام قضایی و هماهنگی معاونت طبیعی و اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان تهران، تمامی گونه‌ها ضبط و برای قرنطینه و نگهداری موقت به مرکز مجاز منتقل شدند.

زندی تصریح کرد: این گونه‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور رأی قضایی در شرایط قرنطینه نگهداری خواهند شد و پس از تصمیم نهایی، یا به کشور مبدا بازگردانده می‌شوند و یا تحت نظارت در ایران نگهداری خواهند شد.