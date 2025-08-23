کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط محمولهای شامل صدها گونه جانوری قاچاق در فرودگاه امام خمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
فرهاد زندی با اعلام این خبر گفت: مأموران گمرک و عوامل انتظامی مستقر در فرودگاه به یکی از مسافران ورودی از مبدا کوالالامپور مشکوک شدند و پس از بازرسی چمدان ها، ۶۵۹ عدد از گونههای جانوری شامل رتیل، عقرب، هزارپا و دیگر خزندگان کوچک کشف شد.
به گفته وی، استعلام از سازمان محیط زیست نشان داد که این گونهها مشمول ضوابط بین المللی «سایتیس» که شامل نظارت بر تجارت گونههای جانوری و گیاهی در معرض خطر است، بوده و هیچ گونه مجوزی برای واردات آنها صادر نشده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: بنابراین با دستور مقام قضایی و هماهنگی معاونت طبیعی و اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان تهران، تمامی گونهها ضبط و برای قرنطینه و نگهداری موقت به مرکز مجاز منتقل شدند.
زندی تصریح کرد: این گونهها تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور رأی قضایی در شرایط قرنطینه نگهداری خواهند شد و پس از تصمیم نهایی، یا به کشور مبدا بازگردانده میشوند و یا تحت نظارت در ایران نگهداری خواهند شد.