به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ احمدرضا چگنی گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان حین رصد خودرو‌های عبوری یک دستگاه کامیون حامل حالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این کامیون ۵۲۰ عدد لوازم صوتیِ فاقد مدارک مثبت گمرکی کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال تخمین زده و یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.