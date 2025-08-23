به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: سید حجت الله حجازی پدر شهیدان سید محمود و سید حشمت الله حجازی طاقانکی پس از سال‌ها فراق فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت.

صابرخسروی افزود: پیکر این پدر فداکار و صبور فردا در شهر طاقانک تشییع و در قطعه ایثار در جوار گلزار شهدا به خاک سپرده خواهد شد.

به گفته وی: محمود حجازی یکم فروردین ۱۳۴۸ در آبادان متولد و ۲۷ بهمن ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و دست شهید شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان افزود: سید حشمت الله یکم فروردین ۱۳۴۹ در آبادان به دنیا آمد و در دوم اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه شهید شد.