به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: استان مرکزی به خصوص در شهر‌های اراک، ساوه و شازند دچار آلودگی هوا هستند و با ایجاد این مجمع قدمی مهم در کاهش آلودگی برداشته خواهد شد.

محمدی افزود: این مجمع به درخواست خیرینی ایجاد می شود که تمایل دارند در زمینه درختکاری، فضای سبز و کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.

او ادامه داد: با تأسیس این مجمع فضا‌هایی که احتیاج به توسعه درختکاری دارند به خیرین سپرده شده و درختکاری می‌شود.