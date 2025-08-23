مجمع خیرین درختکاری با هدف توسعه درختکاری در استان مرکزی ایجاد میشود تا قدمی مهم در کاهش آلودگی برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: استان مرکزی به خصوص در شهرهای اراک، ساوه و شازند دچار آلودگی هوا هستند و با ایجاد این مجمع قدمی مهم در کاهش آلودگی برداشته خواهد شد.
محمدی افزود: این مجمع به درخواست خیرینی ایجاد می شود که تمایل دارند در زمینه درختکاری، فضای سبز و کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.
او ادامه داد: با تأسیس این مجمع فضاهایی که احتیاج به توسعه درختکاری دارند به خیرین سپرده شده و درختکاری میشود.