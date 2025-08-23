پخش زنده
امروز: -
کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با پیش بینی افزایش محسوس دما در مناطق مختلف زنجان، هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ قدیمی گفت:براساس بررسی نقشههای هواشناسی، شرایط پایدار جوی تا اواسط این هفته در استان برقرار خواهد بود و طی این مدت هوای استان غالبا صاف و در ساعات بعدازظهر با وزش باد پیش بینی میشود.
وی افزود: از امروز شاهد افزایش دمای هوا و استقرار هوای گرم در استان خواهیم بود که بر این اساس هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است که تا روز سه شنبه اعتبار دارد.
کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:دمای فعلی هوای زنجان ۲۴ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته ۳ درجه کمتر شده است.