معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور در شهرستانهای انگوت و گرمی از طرح های عمرانی تعدادی از روستاهای بازدید و درنشستی با دهیاران و شوراها در جریان مسائل و مشکلات روستاهای این شهرستانها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: قرار است با همکاری بیمه‌ها، پوشش بیمه تکمیلی دهیاران انجام شده تا دغدغه آنها در این حوزه رفع شود.

علی قربانی، اظهار کرد: در این زمینه در کنار پوشش بیمه تکمیلی، قرار شده با همکاری اتحادیه تعاونی‌های دهیاران کشور شرایطی فراهم آید تا با همکاری بیمه‌ها پوشش متنوع بیمه‌ای برای دهیاران انجام شود.

وی افزود: این پوشش بیمه‌ای شامل بیمه جامع مسئولیت، حوادث و همچنین بیمه تکمیلی خواهد بود تا خود دهیاران و خانواده‌های آنها از این پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: قرار است بعد از طی شدن مراحل قانونی و استعلام از دستگاه‌ها و همراهی بیمه‌ها، در نیمه دوم سال پوشش بیمه تکمیلی و سایر بیمه‌های حمایتی از دهیاران اجرایی و عملیاتی شود.

قربانی در مورد امنیت شغلی دهیاران و شرایط استخدامی آنها گفت: ما پیش از این تصمیم گرفته بودیم تا با اعمال ۵۰ درصد نمره به عنوان یک امتیاز ویژه دهیاران را در آزمون‌های استخدامی مورد پذیرش قرار دهیم که این موضوع با مخالفت دیوان عدالت روبه‌رو شده و مصوبه ابطال شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از طریق مجلس پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا در قالب یک مصوبه قانونی دهیاری‌ها از امتیازات بیشتری در آزمون‌های استخدامی بهره‌مند شده و سوابق کاری آنها نیز در این حوزه مورد محاسبه و توجه قرار گیرد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: قطعا با مصوبه جدید تلاش خواهیم کرد تا دهیاری‌ها شرایط بهتری را در فرآیند استخدامی طی کرده و دغدغه شغلی آنها نیز رفع شود.