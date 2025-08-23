پخش زنده
وزیر دادگستری همزمان با هفته دولت به بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ همزمان با هفته دولت به خراسان جنوبی سفر کرد.
از برنامههای وزیر دادگستری در سفر به خراسان جنوبی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، حضور در جلسه شورای تامین و همچنین افتتاح و بهرهبرداری از چند طرح عمرانی، فرهنگی و تولیدی میباشد.
وزیر دادگستری در این سفر همچنین قرار است با حضور در ستاد تنظیم بازار، با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی دیدار و گفتوگو کند.