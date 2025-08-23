مدیرکل انتقال خون فارس از هم‌وطنان خواست تا با مشارکت در اهدای خون، به تقویت ذخایر خونی مورد نیاز بیماران کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید اکبرزاده با اشاره به کاهش ذخایر خونی در استان فارس، بویژه در گروه‌های خونی O منفی و B منفی، علت این وضعیت را گرمای شدید هوا و تعطیلات پیش‌رو عنوان کرد که باعث کاهش مراجعه اهداکنندگان شده است.

وی از مردم استان فارس خواست با حضور به‌موقع در پایگاه‌های انتقال خون، یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند و یادآور شد که هر واحد خون می‌تواند جان یک بیمار را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون فارس تأکید کرد: مشارکت عمومی در اهدای خون نقش حیاتی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کند و حضور به موقع اهداکنندگان بزرگ‌ترین پشتوانه ما در این روز‌های حساس است.